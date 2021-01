Schwerer Unfall in Mönchengladbach-Wickrath : 21-jähriger Fahrer missachtet Rotlicht – drei Verletzte

Mönchengladbach Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde dem 21-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Die Unfallstelle musste zeitweise gesperrt werden.

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich des Adolf-Kempken-Weg/ Hocksteiner Weg sind am Sonntagabend insgesamt drei Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei befuhr ein 21-jähriger Autofahrer aus Mönchengladbach mit seinem 27- jährigen Beifahrer den Hocksteiner Weg. An der Kreuzung Hocksteiner Weg/Adolf-Kempken-Weg missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Taxi, das auf dem Adolf-Kempken-Weg in Richtung Gelderner Straße unterwegs war. Der 49-jährige Taxifahrer und der 21-jährige Fahrer des anderen Fahrzeugs wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei jedoch nicht. Der 27-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt.