Kriminalität in Mönchengladbach 204 Ermittlungsverfahren in der Hotel- und Gastro-Branche eingeleitet

„Zwar hält sich auch in Mönchengladbach die überwiegende Zahl der Betriebe an Recht und Gesetz. Dennoch ist das Ausmaß krimineller Praktiken – von illegaler Beschäftigung bis zum Hinterziehen von Lohnsteuer, Rentenversicherungs- und Krankenkassenbeiträgen – in der Branche durch ‚schwarze Schafe‘ enorm. So betreffen rund 13 Prozent aller vom Hauptzollamt Krefeld im ersten Halbjahr eingeleiteten Ermittlungsverfahren (insgesamt 1568) die Gastronomie und Hotellerie“, sagt die Geschäftsführerin der NGG Krefeld-Neuss, Claudia Hempel. Selbst der gesetzliche Mindestlohn sei nicht überall gezahlt worden. Allein in acht Fällen leitete der Krefelder Zoll laut NGG in den ersten sechs Monaten Ermittlungsverfahren gegen Hotels oder Restaurants wegen Mindestlohnverstößen ein.