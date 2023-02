Zahlen für 2022 Neuer Rekord der Kirchenaustritte in Mönchengladbach

In Mönchengladbach gibt es zwei Stellen, an denen Bürger ihre Mitgliedschaft zur Gemeinde beenden können: das Amtsgericht in Mönchengladbach (Hohenzollernstraße) und das Amtsgericht Mönchengladbach-Rheydt (Brucknerallee). Im ersten werden etwas mehr Termine zum Kirchenaustritt abgewickelt als in zweiten. Allerdings ist dort die Wartezeit auch länger. Wie der Sprecher des Landgerichts mitteilt, liegt die Wartezeit für einen Termin beim Amtsgericht Mönchengladbach aktuell bei etwa sieben Wochen. Und das, obwohl seit dem Frühjahr 2022 deutlich mehr Mitarbeiter die Kirchenaustritte bearbeiten. Nachdem die Zahl von zwei auf sieben hochgestuft wurde, werden nun etwa 50 Termine pro Woche angeboten. Am Amtsgericht in Rheydt wurde hingegen kein weiteres Personal abgestellt. Die aktuelle Wartezeit dort beträgt nach Angaben des Sprechers etwa eine Woche.