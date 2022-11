2000 Kinder und ihre Familien waren angemeldet : 200 Musiker beim größten Martinszug in Mönchengladbach

200 Musiker beim größten Martinszug in Mönchengladbach

Mönchengladbach Beim Schaffrath-Umzug waren am Sonntagabend etwa 2000 Kinder mit ihren Eltern und Großeltern rund um das Einrichtungshaus unterwegs. Sankt Martin ritt auf einem Schimmel, und sieben Kapellen spielten passende Musik.

Vergangenes Jahr saß er noch im Kinderwagen am Straßenrand und schaute sich die vorbeiziehenden Kinder mit ihren Laternen an, diesmal war er selbst mittendrin: Der zweijährige Adam aus Rheydt kam mit seinen Eltern und einer kleinen, selbst gebastelten Vogellaterne zum Martinszug. „Die hat er zusammen mit seiner Tagesmutter aus einer Milchtüte gebastelt“, sagte seine Mutter. Den ganzen Weg bis zum Schaffrath-Parkplatz sang Adam schon „Laterne, Laterne“. „Wir haben fleißig geübt“, sagte seine Mutter. „Unser Lieblings-Martinslied ist aber ,Der Herbststurm‘. Das ist wunderschön.“

Adam und seine Eltern wurden belohnt, denn auch dieses unbekanntere Martinslied gehörte zum Repertoire der Kapellen im Schaffrath-Umzug. Kein Martinszug in Mönchengladbach bietet mehr Musik: Sieben Kapellen mit rund 200 Musikern zogen beim großen Umzug von Schaffrath mit und sorgten dafür, dass jedes Kind, egal, ob ganz vorne, in der Mitte oder am Ende die Martinslieder hören und entsprechend gut mitsingen konnte – von Klassikern wie „Durch die Straßen“ über „Ich geh mit meiner Laterne“ bis hin zu „Loop Müller Loop“ für die ganz Textsicheren. Angeführt wurde der singende und klingende Laternenzug natürlich vom Sankt Martin (Ex-Bürgermeister Michael Schroeren) auf seinem Schimmel.