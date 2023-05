Brauchtum in Mönchengladbach 20 Schützenampeln für Fußgänger

Die Experten sind sicher: Die Schützenmännchen mit Hut und Holzgewehr sehen nicht nur toll aus, sondern sind ihren „normalen“ Kameraden in Leuchtkraft, Erkennbarkeit und Verkehrssicherheit mindestens ebenbürtig. Und so konnten Matthias Engel und Horst Thoren jetzt pünktlich zum Start der Schützensaison mit dem Fest am Dicken Turm am Wochenende gemeinsam mit allen Beteiligten an den beiden Kreuzungen in der Gladbacher Innenstadt 20 Schützen-Ampelmännchen in Dienst stellen.