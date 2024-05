Aktion in Mönchengladbach So war das Oldtimer-Treffen auf dem Rheydter Wochenmarkt

Oldtimer-Fans sind immer gespannt, mit welchen Oldtimer Norbert Harff vorgefahren kommt. Am Samstag entschied er sich für einen gelben Kalmar mit dem Lenkrad an der rechten Seite. Mit dem Wagen, Baujahr 1971 und mit DAF-Technik mit 45 Pferdestärken, wurde früher die Post gebracht. In Deutschland wurde ein ähnliches Fahrzeug, das ebenfalls für den Postdienst eingesetzt wurde, hergestellt. Es handelt sich um den mittlerweile höchst selten gewordenen VW, liebevoll „Fridolin“ genannt. Norbert Harff besitzt drei Oldtimer. Man darf also gespannt sein, welch skurriles Fortbewegungsmittel er als Nächstes präsentiert.