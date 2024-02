Wohnungsbau in Mönchengladbach 20 Millionen Euro für günstigen Wohnraum

Nach Jahren des Stillstands kommt wieder Fahrt in den Bau von günstigen Mietwohnungen in Mönchengladbach. Das Budget für die Wohnraumförderung, das etwa 2021 noch fast komplett verfallen war, wurde im Jahr 2023 nun stark überzeichnet. Insgesamt 20,5 Millionen Euro wurden für geförderten Mietwohnraum, Eigentumsförderung und Modernisierungen an Fördermitteln vom Land bewilligt. Dabei standen eigentlich nur 13 Millionen Euro bereit. Das entspricht einer Bewilligungsquote von 158 Prozent. 2022 waren es noch 46 Prozent gewesen, 2021 nur vier Prozent und 2020 37 Prozent. Weil schon früh absehbar war, dass das Budget für Mönchengladbach nicht ausreichen würde, hatte das städtische Handlungsfeld Wohnen rechtzeitig eine Erhöhung der Fördermittel beantragt.