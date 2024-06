Nach mehreren Operationen 20-Jähriger nach Motorradunfall in Mönchengladbach gestorben

Für die junge Frau war am 2. Juni 2024 jede Hilfe zu spät gekommen. Sie war mit einem 20-Jährigen auf dem Motorrad unterwegs, als das Fahrzeug gegen 17 Uhr auf der Straße „Am Nordpark“ in der Nähe des Finanzamts von der Straße abkam und in den mit Pollern versehenen Grünstreifen geriet. Die 23-Jährige starb sofort, der 20-Jährige wurde schwerst verletzt mit einem Rettungshubschrauber in einen Düsseldorfer Klinik gebracht.