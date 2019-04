Roncalli in Mönchengladbach : 20 Jahre Traumwelten in der Manege

Schon immer stand der Circus Roncalli in Mönchengladbach am Geroweiher. Dieses Luftbild stammt aus dem Jahr 2014. Foto: Titz, Theo (titz)

Mönchengladbach 1999 kam der Circus Roncalli zum ersten Mal nach Mönchengladbach. Damals reiste er mit zwei Sonderzügen an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Lingen

Drei Wochen dauerte das erste Gastspiel des Circus Roncalli in Mönchengladbach. Schon 1999 standen das Zelt und die Wagenstadt auf dem Geroplatz. Zum Ensemble gehörten damals unter anderem das Duo Artemiev am Trapez, der berühmte Weißclown Francesco Caroli, der mit Charlie Chaplin befreundet war, und ein Herr namens Fumagalli. Er war 1999 ein Publikumsliebling. Kopfüber an der Zeltdecke hängend jonglierte er mit Bällen. Die Betriebsleiter Pipo Crisafulli und Chefrequisiteur Patrick Philadelphia kümmerten sich darum, dass alles funktionierte. Im Vorfeld tat es das nicht immer. Beim Aufbau regnete es, und das erschwerte die Arbeiten. Im „Cafe des Artistes“ gab es österreichische Leckereien wie Kaiserschmarrn, Gulasch und Wiener Schnitzel. Die Artisten sagten damals über Zirkuschef Bernhard Paul: „Die besten Ideen hat er beim Essen.“

Die Fahrt von Köln nach Mönchengladbach absolvierte der Circus Roncalli mit zwei Sonderzügen. 60.000 DM kostete der Transport. Neben vielen Artisten gehörten damals Pferde und eine Ente zum Ensemble. Am 16. Juli 1999 feierte man Premiere in Mönchengladbach. Hier war man vorher noch nie gewesen. Die Rheinische Post verloste Karten für die erste Vorstellung. Der Andrang war so groß, dass zeitweise die Telefonleitung zusammenbrach. Die Philosophie des Circus Roncalli lautete schon damals, dass die Gäste ihre Sorgen an der Garderobe abgeben. Drei Jahre später kehrte Bernhard Paul nach Mönchengladbach zurück. Er war Redner in der Glaubensreihe „Wir sind so frei“ in der Pfarrkirche St. Franziskus in Geneicken. Damals sagte Paul, dass der Zirkus der Beweis dafür sei, dass Menschen aller Religionen, Nationalitäten und Ansichten zusammenarbeiten können, um anderen Freude zu schenken.

Info Roncalli zu Gast in Mönchengladbach Vor Ort Das Roncalli-Gastspiel findet noch bis zum Sonntag, 7. April 2019, in Mönchengladbach statt. Tickets gibt es unter der Telefonnummer 02161 9169990 oder online unter www.roncalli.de, Preise: 15 bis 64 Euro (zzgl. VVK-Gebühren) oder an der Kasse vor dem Zelt am Geroweiher zwischen 10 bis 20 Uhr.

2003 gastierte der Circus Roncalli zum zweiten Mal in Mönchengladbach. „Der Alte Markt hat mir damals gut gefallen. Mönchengladbach ist eine gemütliche Stadt“, sagte Paul damals. Am 6. November feierte man Premiere in Mönchengladbach. Es war die letzte Station vor der Winterpause. „Teatro Paradiso“ hieß das Programm. „Hier wird noch echt gelacht“, versprach der Zirkuschef. Auch damals reiste der Zirkus per Zug an. Entladen wurden die Waggons auf dem Gelände der britischen Streitkräfte. So wie heute Clown Chistirrin durch die Manege und das Publikum tobt, war es damals Sandro. Jaqueline Alvarez bot waghalsige Handstandkünste dar, und das Duo Milany turnte am Trapez. Eine neue Nummer im Programm waren die „KGB-Clowns“ Sergey Trifonov und Edouard Neumann. Bei einer Vorstellung lud Bernhard Paul alle Kinder, die als Clown geschminkt kamen, zu einer kostenlosen Vorstellung ein.

Vor zwei Jahren tobten die Roncalli-Clowns einen Morgen lang durch das Hotel Leonardo. Foto: Christian Lingen

Danach war erst einmal Schluss mit dem Circus Roncalli in Mönchengladbach. Über zehn Jahre dauerte es, ehe man im März 2014 für 40 Vorstellungen zurückkehrte. Wie in diesem Jahr, war es auch damals die erste Station nach dem Winterquartier. „Time is Honey“ hieß das Programm, das Momente der Poesie und stiller Schönheit bereithielt. Die Nostalgie der Roncalli-Welt beschrieb Bernhard Paul seinerzeit als „rollendes Museum“. Patrick Philadelphia war 2014 der Betriebleiter. Er beschrieb den Geroplatz als fast zu klein für den Zirkus. Die Speisen im „Cafe des Artistes“ hatten sich nach 14 Jahren verändert. Sie wurden so international wie das Ensemble. Bernhard Pauls Kinder waren 2014 mit einer Rollschuhnummer in der Vorstellung zu sehen. Wie heute, waren auch damals die Clowns der rote Faden im Programm. Die einzigen Tiere waren die Pferde von Karl Trunk.

2014 entbrannte in der Mönchengladbacher Bevölkerung eine hitzige Diskussion darüber, dass für die Zeit des Gastspiels der Parkplatz am Geroweiher nicht genutzt werden kann. Zirkuschef Bernhard Paul sagte damals, dass die, die sich beschweren, in der Minderheit seien. Zu Tieren im Zirkus erklärte Paul im Interview mit der Rheinischen Post: „Wenn zwei Bären im Flitterkleid Fahrrad fahren, dann ist das sicher nicht artgerecht.“

Chistirrin (links) ist der aktuelle Publikumsliebling. Gensi ist der bekannte Weißclown. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Vor zwei Jahren gastierte Roncalli im März 2017 erneut am Geroweiher – und hatte eine echte Sensation mitgebracht: Clown Chistirrin, alias Marco Antonio Vega. „40 Jahre Reise zum Regenbogen“ lautete der Titel der Tournee. Der Mexikaner war eine Neuentdeckung Pauls und wurde zum Publikumsliebling. Das ist er auch in diesem Jahr. Täglich telefonierte er damals mit seiner Mutter in Mexiko. Ärger gab es vor zwei Jahren auch. Tierschutzaktivisten feindeten den Zirkus mit Aufklebern auf 5000 Werbeplakaten an. Es entstand ein Schaden in Höhe von 25.000 Euro. Pauls Töchter waren vor zwei Jahren ebenfalls zu sehen. Vivian Paul zeigte ein Darbietung im Aerial Loop und Lili Paul Kontorsionsakrobatik. Gewundert haben sich 2017 die Gäste des Hotels Leonardo. An einem Morgen tobten die Clowns durch das Hotel und stellten zur Belustigung der Gäste allerhand Unfug an.

Die KGB-Clowns Sergey Trifonov und Edouard Neumann aus Kiew waren 2003 die Stars. Foto: Wiechmann, Dieter (dwi)

Und in diesem Jahr? Roncalli hat keine Tiere mehr, hat von Glühbirnen auf LED umgestellt und verzichtet so weit es geht auf Plastik. Der Zirkus geht mit der Zeit, die Nostalgie bleibt trotzdem. „Mönchengladbach ist ein sehr stimmungsvolles Publikum, vor dem sich alle Künstler in den vergangenen 20 Jahren wohlgefühlt haben. Vor allem die Clowns wurden gefeiert. Der Standort am Geroweiher ist mir durch den wunderschönen Blick auf die Abtei positiv in Erinnerung“, sagt Zirkuschef Bernhard Paul. Und einer, der schon vor 20 Jahren zu Roncalli gehörte, ist immer noch dabei: Betriebsleiter Patrick Philadelphia.