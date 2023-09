Schulfest in Mönchengladbach Wie 190 Jahre Gymnasium an der Gartenstraße gefeiert wurden

„Schule der Zukunft – Schule mit Zukunft: Wir machen Schule für das 21. Jahrhundert“ lautete das beziehungsreiche Motto unter dem die Rheydter Gymnasiasten Einblicke in die drei zurückliegenden Projekttage gaben. In einem zum Escape Room umgebauten Klassenzimmer entführten sie in das alte Ägypten. Dort hatten die Besucher die Aufgabe, verschiedene knifflige Rätsel zu lösen. Aus rund 30 unterschiedlichen Projektangeboten konnten die Teilnehmer wählen. Rettungsübungen im Pahlkebad standen dabei ebenso auf dem Stundenplan wie die Renaturierung des Bungtbachs, der durch Mönchengladbach fließt, und die Bedeutung für das Ökosystem Fließgewässer. Mit sexualisierter Belästigung im Alltag beschäftigten sich die Gymnasiasten ebenso wie mit dem Druck eigener Motive auf Kleidungsstücken und der Situation queerer Menschen, die sie in Düsseldorf trafen: Was bedeutet es eigentlich, homosexuell, lesbisch, bisexuell oder transsexuell zu sein? Man wolle „Handlungskompetenzen entwickeln, die über das Angebot hinausgehen, das Schule leistet“, so Schulleiter Giunta.