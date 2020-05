Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach : 19 neue positive Nachweise am Wochenende

Proben für Corona-Tests (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle in Mönchengladbach ist am Wochenende von 559 auf 578 gestiegen. Auch der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner stieg wieder an.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Wochenende insgesamt 19 neue positive Nachweise – elf am Samstag und acht am Sonntag (Stand: 9 Uhr). Insgesamt ist die Zahl der seit März nachgewiesenen Fälle auf 578 gestiegen. Die Zahl der beim Gesundheitsamt bekannten negativen Nachweise liegt bei unverändert 4524 (Vortag: 4524). 21 Laborergebnisse stehen derzeit aus. Aktuell befinden sich 374 Personen (Vortag: 370) in Quarantäne, davon werden 14 im Krankenhaus behandelt. Die Zahl der genesenen Patienten ist auf 432 (Vortag: 429) gestiegen.

Der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner liegt bei 15,7 (Quelle: Robert-Koch-Institut, auf Basis einer angenommenen Einwohnerzahl von 261.454). Am Samstag hatte der Wert für Mönchengladbach noch bei 11,9 gelegen. Doch erst bei der Obergrenze von 50 müssen wieder Lockerungen zurückgenommen und strengere Schutzmaßnahmen gegen das neuartige Coronavirus ergriffen werden.

(RP)