Räuberische Erpressung 19-Jähriger wird von drei Männern bedrängt und verfolgt

Am Adenauerplatz haben in der Nacht zu Samstag, 29. Juni, drei Männer einen 19-Jährigen so massiv bedrängt, dass er sich in seinem Auto einschloss und flüchtete. Der 19-Jährige gab gegenüber der Polizei an, er habe gegen 1.30 Uhr sein Auto dort geparkt, als ein Mann an ihn herangetreten sei und ihn zunächst ziemlich aufdringlich versucht habe, in ein Gespräch zu verwickeln. Der 19-Jährige habe sich so bedroht gefühlt, dass er wieder ins Auto stieg und die Verriegelung betätigte. Plötzlich seien zwei weitere Männer da gewesen und hätten versucht, das Auto gewaltsam zu öffnen. Schließlich fuhr der 19-Jährige los, um aus der Situation zu entkommen. Dabei merkte er, dass ihm ein schwarzes Auto folgte, in dem sich mutmaßlich die drei Männer befanden. Es gelang ihm, ihnen zu entkommen.