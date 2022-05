Gefährliche Körperverletzung in Mönchengladbach : 19-Jähriger sticht mit Messer von hinten auf 31-Jährigen ein

Mönchengladbach Der Verletzte schwebte zunächst in Lebensgefahr. Mittlerweile ist sein Gesundheitszustand stabilisiert. Zwischen ihm und dem Tatverdächtigen war es zu einem Streit gekommen.

An der Bachstraße in Rheydt ist am Montagabend ein 31-jähriger Mann durch einen Messerstich so schwer verletzt worden, dass er zunächst in Lebensgefahr schwebte. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 19-jährigen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag in einer gemeinsamen Presseerklärung mit.