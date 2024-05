Kriminalität in Mönchengladbach 19-Jähriger an Bushaltestelle mit Messer leicht verletzt

Ein Jugendlicher hat am Freitag, 10. Mai, gegen 20.30 Uhr an einer Bushaltestelle auf dem Europaplatz einen 19-Jährigen leicht mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 19-Jährige mit einem Freund auf einen Bus gewartet, als eine Gruppe von drei männlichen Personen ebenfalls zur Bushaltestelle kam. Der unbekannte Täter rempelte den 19-Jährigen an. Als der 19-Jährige ihn darauf ansprach, schlug der Täter ihm ins Gesicht. Der 19-Jährige schlug zurück. Woraufhin der Unbekannte ein Messer aus seiner Hosentasche zog und den 19-Jährigen damit leicht ihm Gesicht verletzte. Anschließend flüchteten er und seine drei Begleiter in den Hauptbahnhof. Der 19-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.