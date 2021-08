Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 22. August) : 187 Neuinfektionen, Inzidenz jetzt bei 125,3

Die Wocheninzidenz kletterte in Mönchengladbach seit Freitag um mehr als 45 Punkte auf 125,3. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Am Wochenende ist der Sieben-Tage-Wert in Mönchengladbach sprunghaft angestiegen. Von den derzeit 617 Personen mit positivem PCR-Test klagen 54 über ein „schweres Krankheitsgefühl", zeigen also ausgeprägte Symptome der Infektion.

Die vierte Corona-Welle hat die Stadt erreicht. Die Zahl der Neuinfektionen und die Sieben-Tage-Inzidenz sind am Wochenende in Mönchengladbach deutlich gestiegen: Das Gesundheitsamt verzeichnete am Samstag und Sonntag (21./22. August) 187 neue positive Nachweise. Nach den Sommerferien steigt der Anteil der neuinfizierten Kinder und Jugendlichen. Und auch die Zahl der an Corona Erkrankten, die über heftige Symptome klagt, ist höher.

Auffällige Ansteckungsherde mit einer Vielzahl von Infektionen seien auch am Wochenende in Mönchengladbach nicht auszumachen gewesen, teilt die städtische Pressestelle mit. Die Zahl der Reiserückkehrer unter den Infizierten liegt bei 6,3 Prozent.

Häufig seien es Kinder und Jugendliche gewesen, mit deren Familien das Gesundheitsamt am Wochenende Kontakt wegen des positiven Befundes aufnehmen musste. „Klar ist, dass sie sich in der Ferienzeit angesteckt haben müssen, da die Schulen erst seit wenigen Tagen wieder geöffnet sind“, heißt es aus der Pressestelle. Der Anteil der Fünf- bis 19-Jährigen an den aktuell Infizierten liegt bei rund 34 Prozent.

Aktuell sind 617 Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Die Wocheninzidenz kletterte seit Freitag um mehr als 45 Punkte auf 125,3.

Von den derzeit 617 Personen mit positivem PCR-Test klagen 54 über ein „schweres Krankheitsgefühl". Elf Personen werden im Krankenhaus behandelt. Keinen ausreichenden Impfschutz (= seit mehr als 14 Tagen grundimmunisiert) haben 93 Prozent der Infizierten.

Die Delta-Variante des Virus wurde bisher bei rund 36 Prozent der Infizierten nachgewiesen.

Laut Divi-Intensivregister werden in den Mönchengladbacher Krankenhäusern derzeit zwei Patienten intensivmedizinisch behandelt. Seit März 2020 wurde das Virus bei 11.906 (Vortag: 11.787) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 11.056 (Vortag: 11.014) Personen nicht mehr infektiös. Aktuell befinden sich 780 (Vortag: 703) Personen in Quarantäne.

Die Zahl der Todesopfer hat sich nicht verändert. 233 Menschen sind mit oder an dem Virus verstorben.

(RP)