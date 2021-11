Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach : 18 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

Seit Beginn der Pandemie haben sich 14.935 Menschen mit dem Virus infiziert. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Mönchengladbach Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder gestiegen. Am Montagmorgen lag sie bei 105,1, am Wochenende noch bei 100,1. Am kommenden Samstag, 13. November, ist das mobile Impfteam wieder von 11 bis 17 Uhr im Karstadtbau in Rheydt im Einsatz.

Das Gesundheitsamt Mönchengladbach hat am Montag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Ein Patient (Jahrgang 1939) starb im Krankenhaus. Somit gibt es jetzt 245 Menschen, die seit Beginn der Pandemie an und mit dem Virus gestorben sind. Aktuell sind 559 (Vortag: 559) Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2-Virus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Montag, 8. November, 18 neue positive Nachweise.

Die Mönchengladbacher Krankenhäuser behandeln aktuell elf Covid-19-Fälle intensivmedizinisch, davon werden fünf Menschen invasiv beatmet. Von den 82 Intensivbetten für Erwachsene in Mönchengladbacher Krankenhäusern sind laut Divi-Intensivregister noch acht frei.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 14.935 (Vortag: 14.917) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 14.131 (Vortag: 14.114) Personen nicht mehr infektiös. Aktuell befinden sich 684 (Vortag: 683) Personen in Quarantäne.

Der Wert Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner beträgt laut Robert-Koch-Institut 105,1*.

Am vergangenen Samstag haben sich insgesamt 584 Personen in der mobilenn Impfstelle der Stadt im Shoppingcenter Minto gegen das Corona-Virus impfen lassen. Am kommenden Samstag, 13. November, ist das mobile Impfteam von 11 bis 17 Uhr im Karstadtbau in Rheydt im Einsatz. Der nächste Impftermin im Minto ist am 20. November.

Eine Terminreservierung ist nicht notwendig. Wer vorbeikommt, sollte ein Ausweisdokument und, wenn vorhanden, den Impfpass mitbringen. Die Impfung ist für alle ab zwölf Jahren möglich.

Das Impfteam bietet auch Auffrischungsimpfungen an. Wichtiger Hinweis: Wer mit einem „mRNA-Impfstoff“ geimpft wurde, kann die Auffrischungsimpfung erst sechs Monate nach der zweiten Dosis erhalten. Bei Personen, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden, ist die zusätzliche Impfung frühestens nach vier Wochen möglich.

Auch zahlreiche Arztpraxen bieten die Impfung an. Eine Übersicht über die mehr als 50 Impfpraxen im Stadtgebiet gibt es auf der Webseite: https://coronaimpfung.nrw/impfzentren/impfregister.

(RP)