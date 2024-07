Versuchter Raub 18-Jähriger wird in Odenkirchen mit Messer bedroht

Nach eigenen Angaben hatte sich der 18-Jährige gegen 0.30 Uhr an einem Parkplatz in der Nähe der Kreuzung aufgehalten. Dort sei dann ein junger Mann auf ihn zugekommen und habe sein Portemonnaie verlangt. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, habe der Täter ein Messer in der Hand gehalten. In diesem Moment sei ein Auto an ihnen vorbeigefahren. Dadurch sei der Räuber kurz abgelenkt gewesen, und der 18-Jährige habe so in seinen Rucksack greifen können. Dort habe sich eine Soft-Air-Waffe befunden, die er hervorgeholt habe. Als der Unbekannte das bemerkte, sei er in Richtung eines Stichweges geflüchtet, der zur Von-der-Helm-Straße führt.