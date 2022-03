Schwerer Raub in Mönchengladbach : 18-Jähriger wird geschlagen, getreten und beraubt

In Mönchengladbach wurden am Samstagabend eine Körperverletzung und ein Raub angezeigt. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Der junge Mann war auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, als er von einer Gruppe angegriffen wurde. Dabei wurde ihm auch mit einem Messer gedroht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein 18-Jähriger hat am Samstag gegen 22.35 Uhr Anzeige bei der Polizei in Mönchengladbach erstattet, weil kurz zuvor in der Unterführung zwischen Geropark und Turmstraße von einer Gruppe verletzt und beraubt worden war.

Er gab an, dass er gegen 22.30 Uhr auf dem Weg von der Arbeit nach Hause gewesen sei, als ihn fünf Männer angingen. Nach mehreren Schlägen habe er auf dem Boden gelegen. Trotzdem hätten die Täter auf ihn eingetreten und ihm schließlich mit der Forderung nach Geld ein Messer an den Hals gehalten. Sie nahmen ihm einen Schlüsselbund, das Portemonnaie und sein Handy, ein schwarzes Samsung S10, weg. Danach ließen sie von ihm ab, und der 18-Jährige flüchtete in Richtung Turmstraße.

Der Haupttäter wird so beschrieben: circa 18 bis 20 Jahre alt, schwarze, zu einem Zopf zusammengebundene Haare. Er trug unter anderem einen grauen Hoodie sowie eine Bauchtasche. Der 18-Jährige erlitt Verletzungen – auch im Gesichtsbereich.

Die Polizei fragt: Wer war Zeuge dieses Vorfalls? Wem ist an dem Abend oder an anderen Wochenenden dort eine Personengruppe aufgefallen, bei der eine der Personen der Beschreibung entspricht? Wer weiß etwas über die Tat oder die Identität der Täter? Hinweise bitte an 02161-290.

(RP)