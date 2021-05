Strafverfahren eingeleitet : 18-Jähriger wird am Europaplatz mit Messer bedroht

Mönchengladbach Bundespolizisten wurden durch laute Hilfeschreie aufmerksam, schritten ein und drohten dem Angreifer mit Schusswaffeneinsatz.

Ein Mann (39) hat in der Nacht von Sonntag auf Montag am Mönchengladbacher Hauptbahnhof einen 18-Jährigen mit einem Küchenmesser bedroht. Beamte der Bundespolizei griffen ein und überwältigten den Mann. Ein Strafverfahren wegen Bedrohung wurde eingeleitet. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, wurden die Beamten durch lautstarke Hilferufe des 18-jährigen Deutschen auf die Auseinandersetzung am Europaplatz aufmerksam. Die Uniformierten eilten hinzu, drohten den Schusswaffengebrauch an, nutzten ein Überraschungsmoment, entwaffneten den 39-jährigen Deutschen und brachten ihn zu Boden. Der Tatverdächtige ließ sich widerstandslos festnehmen. Ein Tatmotiv konnte bislang nicht ermittelt werden. Das Küchenmesser wurde als Beweismittel beschlagnahmt. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der 39-Jährige muss sich nun wegen der Bedrohung verantworten.