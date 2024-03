Mordkommission in Mönchengladbach eingerichtet 18-Jähriger lag lebensgefährlich verletzt in der Altstadt

Der junge Mann, der in der Nacht von Samstag auf Sonntag, 3. März, schwer verletzt an der Straße Turmstiege gefunden wurde, liegt noch immer auf der Intensivstation. Aber er konnte schon eine Aussage machen. Demnach war er in der Tatnacht von einer Personengruppe zunächst beleidigt worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag, 5. März, in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, ermittelt eine Mordkommission.