Zeugensuche in Mönchengladbach 18-Jährigen angefahren und dann geflüchtet

Der 18-Jährige war am Donnerstag, 29. Dezember, um 10.55 Uhr zu Fuß in der Einmündung Friedhofstraße/Mühlenstraße in Mönchengladbach-Rheydt unterwegs. Als er die Friedhofstraße überqueren wollte, kam es zur Kollision mit der vorderen linken Seite des Autos. Er selber, so der 18-Jährige weiter, kam dadurch aus dem Gleichgewicht und fiel rückwärts gegen ein geparktes Auto. Der Fahrer aber setzte seine Fahrt über die Friedhofstraße in Richtung Pötterstraße fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.