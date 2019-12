Polizei bittet um Hinweise : 18-Jährige zeigt sexuelle Nötigung an

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Vorfall an der Bushaltestelle in Mönchengladbach-Hockstein machen. Foto: dpa/Silas Stein

Mönchengladbach Der jungen Frau wurde nach dem Vorfall eine Betreuung durch einen Opferschutzbeauftragten angeboten. Auf der Polizeiwache hatte sie berichtet, dass vier dunkelhäutige Männer sie ins Gebüsch gedrückt hätten.

Laut Polizei berichtete die junge Frau, sie habe am Morgen gegen 8.40 Uhr an der Haltestelle im Bereich Dahlener Straße/Hubertusstraße auf den Bus gewartet, als sich ihr vier Männer näherten. Drei hätten sie dann in ein Gebüsch gedrückt. Der vierte Mann habe nur daneben gestanden. Zwei der Täter hätten sich in afrikanischer Sprache unterhalten.