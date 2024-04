Fotos aus Mönchengladbach So verläuft die Evakuierung nach dem Bombenfund

Viele Anwohner sahen die Evakuierungsmaßnehmen, von denen auch Kitas, Schulen zahlreiche Geschäfte und Einrichtungen betroffen waren, gelassen. Wie die Nachbarn Erich Küppers und Reiner Kaiser (r.): „Ich werde in der Zeit wohl Einkäufe erledigen und meinen Sohn besuchen, der zum Glück außerhalb der Sperrzone wohnt“, sagt der 85-jährige Küppers. Reiner Kaiser will noch auf seine Frau warten und sich dann zum Sammelpunkt in die Kaiser-Friedrich-Halle begeben. Bei dem 65-Jährigen werden Erinnerungen an eine frühere Evakuierung, damals noch in Eicken wach: „Da waren wir auch in der KFH und es gab leckere Gulaschsuppe, vielleicht gibt es die diesmal ja wieder.“