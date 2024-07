In Mönchengladbachs Wäldern 175 neue Rettungspunkte im Stadtgebiet

36 Schilder ergänzen auf dem Hauptfriedhof (19) und dem Friedhof Preyerstraße (17) die dortigen Wegweiser. 139 an der Zahl sind an Schutzhütten und extra aufgestellten Pfosten an neuralgischen Punkten in den Wäldern angebracht worden. „Je größer der Wald, desto mehr Rettungspunkte gibt es“, sagt eine Mags-Sprecherin. So seien im Wald rund um Haus Horst 23 Rettungspunkte zu finden, im Buchholzer Wald 22 und im Hardter Wald 19. Neben diesen Wäldern sind auch die Donk (14), der Volksgarten (18), der Wickrather Wald (18), Schloss Rheydt (6), Großheide (12) und der kleine Wald im Nordpark (7) mit Rettungspunkten versehen.