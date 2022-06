Gefährliche Körperverletzung in Mönchengladbach : 17-Jähriger von drei Männern am Hauptbahnhof angriffen

Mönchengladbach Der Jugendliche geriet mit den Tätern in einen Streit. Plötzlich schlug einer zu. Dann mischten sich auch die anderen ein und traten zu.

Der 17-Jährige hielt sich gegen Mitternacht mit einem Freund im Bereich des Mönchengladbacher Hauptbahnhofs auf. Nach eigenen Angaben seien die beiden dort zufällig drei Männern begegnet. Mit diesen sei es dann zu Streitigkeiten gekommen, in deren Verlauf einer der Fremden ihm mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen habe. Dagegen habe er sich gewehrt, sagte er bei der Polizei aus. Daraufhin hätten sich auch die beiden Begleiter in das Geschehen eingemischt, und er sei von der Gruppe gemeinschaftlich am Boden liegend getreten worden. Anschließend seien die drei Täter weggelaufen. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der 17-Jährige bei dem Angriff unter anderem eine Platzwunde am Kopf.