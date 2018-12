Landgericht Mönchengladbach: Tödliche Messerattacke auf Mädchen in Viersen – Prozess gegen Ex-Freund startet

Mönchengladbach Laut Anklage betrachtete er das Mädchen als sein Eigentum. Als sich die 15-Jährige von ihm trennt, soll er sie in Viersen in einem Park erstochen haben. Der Jugendliche steht von Montag an wegen Mordes vor Gericht.

Der gewaltsame Tod eines Mädchens am Niederrhein hat bundesweit Aufsehen erregt, von Montag an muss sich ihr 17-jähriger Ex-Freund wegen Mordes an der 15-Jährigen verantworten. Der Bulgare soll das Mädchen am helllichten Tag in einem Park in Viersen mit mehreren Messerstichen getötet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Jugendlichen heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen vor. Sollte er dafür verurteilt werden, drohen ihm bis zehn Jahre Haft. Die Eltern des Opfers sind Nebenkläger in dem Verfahren.