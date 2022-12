Jüngster Covid-Todesfall in Mönchengladbach 17-Jährige stirbt im Zusammenhang mit Coronavirus-Infektion

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in der Vitusstadt weiter an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Dienstag mit 298,1 an. Am Freitag lag er mit 282,8 noch niedriger. Auch der aktuelle bundesweite Durchschnitt (228,1) und der Landesschnitt (265,5) liegen jeweils unter dem Wert in Mönchengladbach.