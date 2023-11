Polizeieinsatz in Mönchengladbach 16-jähriger Schüler droht im Internet-Chat

Schon wieder gab es eine Drohung an einer Schule in Mönchengladbach. Dieses Mal traf es die Gesamtschule Rheydt-Mülfort. Schüler hatten am Sonntagabend, 19. November, eine Lehrerin auf verdächtige Äußerungen eines 16-Jährigen in einem Internet-Chat aufmerksam gemacht. Die Pädagogin informierte die Schulleitung, die wiederum rief die Polizei an.