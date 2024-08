Tragisches Unglück in Mönchengladbach-Wickrath 16-Jähriger nach Sturz in drei Meter Tiefe noch nicht vernehmbar

Der Gesundheitszustand des 16-Jährigen, der Samstagnacht, 3. August, drei Meter tief auf die Sandstraße in Wickrath stürzte, ist immer noch so kritisch, dass die Polizei bisher nicht mit ihm sprechen konnte. Der Jugendliche sei zwar ansprechbar, aber nicht vernehmungsfähig, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Lebensgefahr bestehe nicht.