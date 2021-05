Gemeinsame Erklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft : 16-Jähriger nach Raub in U-Haft

Mönchengladbach Der Jugendliche ist bereits einschlägig polizeilich bekannt. Er soll mit einem Messer eine Frau bedroht und so Geld erpresst haben haben.

Nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Odenkirchener Straße in Mönchengladbach hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Es ist ein 16-Jähriger, der sich seit Samstag in Untersuchungshaft befindet. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit.