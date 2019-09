Mönchengladbach : 16-Jähriger bedroht Busfahrer und Fahrgäste mit Messer

Rheydt Der Jugendliche drohte damit, den Busfahrer „abstechen“ zu wollen.

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher ist am Samstagabend in einem Linienbus ausgerastet. Der Mann randalierte nach Angaben der Polizei lautstark im Bus, trat gegen die Türe und zog ein Messer. Er drohte damit, den Busfahrer „abstechen“ zu wollen und bedrohte die Fahrgäste in dem voll besetzten Bus. Gegen 19.50 Uhr hatte der Jugendliche den Bus am Marienplatz im Stadtteil Rheydt betreten. Er hatte sich darüber aufgeregt, dass der Busfahrer wie vorgeschrieben, die hintere Türe nicht öffnete, und er vorne einsteigen musste. Der Busfahrer betätigte den Notrufknopf in seinem Linienbus und informierte somit die Polizei. Noch bevor die ersten Polizeikräfte eintrafen, hatte der Mann bereits den Bus verlassen und war geflüchtet. Er konnte wenig später festgenommen werden und wurde zwecks Identitätsfeststellung mit auf die Polizeiwache genommen.