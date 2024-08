Polizei bittet um Zeugenhinweise 16-Jährige wird in der Bungt sexuell belästigt

Nach eigenen Angaben lief die 16-Jährige gegen 9 Uhr die Carl-Diem-Straße in Richtung einer Kindertagesstätte entlang. Dort sei dann ein Mann von hinten auf sie zugekommen, der sexuelle und obszöne Anspielungen gemacht habe. Sie habe sich umgedreht und bemerkt, dass der Mann seine Hand in der Hose gehabt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert habe. Daraufhin sei sie schnell weitergegangen, um sich von dem Unbekannten zu entfernen. Der Mann habe daraufhin weitere sexuelle Anspielungen und Beleidigungen geäußert. Außerdem sei er ihr sehr nahe gekommen, und sie habe sich dadurch bedrängt gefühlt.