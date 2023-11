Gefährliche Körperverletzung in Mönchengladbach 16-Jährige schlägt im Zug auf junge Mutter mit Kind ein

In der Regionalbahn 8 im Mönchengladbacher Hauptbahnhof ist es am Freitag, 24. November, um 17.45 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 16-Jährigen und einer 22-jährigen Mutter mit einem Kleinkind gekommen. Dies teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die Jugendliche soll auf die junge Frau eingeschlagen und danach geflüchtet sein. Bundespolizisten fahndeten nach der Tatverdächtigen und konnten sie stellen.