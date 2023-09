Spende in Mönchengladbach 15.000 Euro für Schwimmassistenz an Grundschulen

Mit dem Programm „Schwimmassistenz im Grundschulschwimmunterricht" unterstützt die Stadt Schulen dabei, dass Kinder ihre Schwimmfähigkeit verbessern können. Dank einer Spende des Lions-Clubs Mönchengladbach-Rheydt über 15.000 Euro kann das Programm ausgebaut werden. Davon profitieren die Rheydter Grundschulen an der Waisenhausstraße, Nordstraße und Pahlkestraße. „Wir freuen uns, dass wir einen Beitrag dazu leisten können, dass Kinder in unserer Stadt das Schwimmen lernen", sagt Florian Thomas vom Lions-Club Mönchengladbach-Rheydt. „Denn das ist, neben all dem Spaß, den es bringen kann, einfach überlebenswichtig."