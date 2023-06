Veranstaltung in Mönchengladbach Kappesfest lockt Tausende nach Rheindahlen

Der neue Termin ist ein Glückstreffer – erneut. Denn der oft bemühte, alte Spruch „Die Sonne scheint mit ihren Strahlen auf das Kappesland Rheindahlen“ bewahrheitete sich am Wochenende und lockte Tausende Besucher in den Ortskern zum Kappesfest. Das fand in diesem Jahr zum nun zweiten Mal später statt – im Juni, nicht im April. Eine Entscheidung, die der Veranstalter „Zukunft Rheindahlen“ 2022 für die Jahrhundertfeier traf, und sich dafür auch die St. Helena Bruderschaft ins Boot holte, um gleich drei Feste an einem Wochenende zu verbinden. Nun luden die beiden Vereine gemeinsam zum Kappesfest mit Frühkirmes ein.