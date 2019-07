Olé-Party in Mönchengladbach : Mallorca-Feeling im Hockeypark

Foto: Markus Rick (rick) 14 Bilder So war die Stimmung bei „Mönchengladbach Olé“ 2019.

Mönchengladbach 15.000 Besucher strömten zur Olé-Party in den Sparkassenpark. Michael Wendler, Mia Julia, Pietro Lombardi, Oli P. und viele andere spielten ihre Hits. Die Stimmung während des zehnstündigen Programms war ausgelassen und fröhlich.

Die Temperaturen mochten vielleicht minimal unter denen auf Mallorca liegen. Doch der Geist des Ballermanns war beinahe allgegenwärtig zur vierten Auflage von Mönchengladbach Olé im Sparkassenpark. Dazu passte, dass sich der eine oder andere einen Sonnenbrand einfing, während andere vorbeugend Hut trugen. „Wollt ihr eins zu eins Bierkönig-Feeling?“, rief Mia Julia von der Bühne in die Menge. Die antwortete mit vielstimmigem „Olé, Olé“. In knappen Shorts und luftigem Bustier schmetterte „Deutschlands bekannteste Mallorca-Sängerin“ mit wehender blonder Mähne ihre Lieder auf „Malle“, Party und Bier. Ihr temperamentvoller Auftritt kam einem Fitness-Programm gleich, das den dichten Menschenpulk vor der Bühne in Bewegung brachte.

Viele hatten sich für das sommerliche Festival mit Mallorca-T-Shirts und Krone aufgebretzelt, der eine oder andere auch extravagant, wie ein Baströckchen-Träger mit Hut und ein Fan im glitzernden Einhorn-Kostüm. Motivluftballons fanden ihre Abnehmer. Ein flammend roter Herzballon hatte sich offenbar aus irgendeiner Hand losgerissen und flog hoch über den Park hinweg Richtung Innenstadt. Es war kein gebrochenes Herz, wie denn auch die Stimmung fröhlich und ausgelassen war.

Info Mönchengladbach feiert Olé-Party seit 2016 mit Bühnenakteure unter anderem Menderes, Eloy de Jong, Michael Wendler, Pietro Lombardi, Die Atzen, Almklausi, Mia Julia, Lorenz Büffel, Willi Herren, Ikke Hüftgold, Oli P., Mickie Krause. Open-Air Party Der Olé Sommer geht in die zwölfte Runde. Gladbach feiert seit 2016 mit.

15.000 vorwiegend junge Besucher waren in den Sparkassenpark geströmt, um Schlager zu hören und große Party zu feiern. Auf der Gästelisten standen Menderes, Michael Wendler, Pietro Lombardi, Die Atzen und Ikke Hüftgold. Almklausi röhrte von der puren Lust am Leben, die ihm keiner nehmen könne. Lorenz Büffel alias Johnny Däpp trug das Motto von der harten Beate auf dem T-Shirt. Auch er brachte eine gehörige Portion Mallorca in die Vitusstadt, wo er rief: „Die Stimmung hier ist der Wahnsinn.“

Erklärte Höhepunkte des rund zehnstündigen Programms waren für Besucherin Nadja die Auftritte von Mickie Krause und Pietro Lombardi, 2011 Sieger bei „Deutschland sucht den Superstar“. „Das Beste hier sind die Musik und die Atmosphäre. Hier kann man für ein paar Stunden einfach alles vergessen“, schwärmte die 32-Jähige übermütig. Wie sie feierte auch der 28-jährige Marcel zum zweiten Mal die Olé-Party mit. „Die Musik ist voll geil“, schwärmte der Bäckereifachverkäufer, sich im Rhythmus wiegend und ausgelassen tanzend. Im großen Pulk vor der Bühne wäre das nicht möglich gewesen, aber an den ausfransenden Rändern des nicht bestuhlten Bereiches wagte manches Pärchen gar den Disco-Fox.