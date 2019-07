Abfallsystem in Mönchengladbach : Eigentümer haben 1500 Widersprüche gegen Müllgebühren eingereicht

Mönchengladbach Rund zehn Mal so viele Bürger wie in den Vorjahren sind gegen den Abfallgebührenbescheid der Mags vorgegangen. Die Widersprüche werden jetzt bearbeitet. Gut möglich, dass dann Verfahren vor dem Verwaltungsgericht landen.

Das neue Müllsystem in der Stadt hat für ein großes Aufkommen an Protest gegen die Müllgebührenbescheide der Mags gesorgt. Rund 1500 Mönchengladbacher Hausbesitzer haben nach Angaben der Stadttochter Widerspruch gegen den Anfang Mai verschickten Bescheid erhoben. Bei rund 60.000 verschickten Bescheiden ist das eine Quote von rund 2,5 Prozent. Das sind zehn Mal so viele Widersprüche wie in den Jahren zuvor. 2018 und 2017 hatte es jeweils nur rund 150 Widersprüche gegeben. Die Mags bezeichnete die Zahl der Widersprüche in diesem Jahr als „nicht exorbitant hoch, wenn man bedenkt, dass das gesamte Müllsystem nach Jahrzehnten grundlegend für alle Einwohner geändert worden ist“. Wie hoch die Summe der Gebühren ist, gegen die Widerspruch erhoben wurde, darüber machte die Mags keine Angaben. Unter anderem die Ratsfraktion der Grünen hatte die Bürger im Mai dazu aufgerufen, Widerspruch gegen den Bescheid zu erheben.