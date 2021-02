Gewalttaten in Mönchengladbach : 15-Jähriger und 21-Jähriger von hinten niedergeschlagen

Die Polizei in Mönchengladbach meldet zwei Raubüberfälle. Foto: dpa/Fabian Strauch

Mönchengladbach Beide Opfer wurden am Kopf getroffen, worauf sie für kurze Zeit das Bewusstsein verloren. In einem Fall raubten die Täter ein Handy, im anderen Fall eine Tasche. Beide jungen Männer erlitten Verletzungen.

Die Polizei meldet zwei Fälle, bei denen ein Erwachsener und Jugendlicher von hinten niedergeschlagen und beraubt wurden. In Rheydt wurde ein 21-Jähriger am Dienstag kurz nach Mitternacht verletzt. Er stand nach eigenen Angaben alleine draußen an der Straße Neumarkt an eine Wand gelehnt, als er einen Schlag gegen seinen Kopf bekam und sofort zu Boden ging. Nach einigen Minuten kam er wieder zu sich und bemerkte, dass sein Mobiltelefon fehlte. Von einer Telefonzelle aus verständigte er Polizei und Rettungsdienst. Die Polizei fahndete sofort nach möglichen Verdächtigen, jedoch ohne Erfolg. Ein Rettungswagen brachte den 21-Jährigen in ein Krankenhaus, wo die Verletzung behandelt wurde, die er durch den Schlag erlitten hatte.

An der Bruchstraße in Mülfort haben Räuber am Freitag, 29. Januar, gegen 19 Uhr einem 15-jährigen Jungen auf einem Skaterplatz leichte Verletzungen zugefügt. Laut Polizeibericht hatten sie ihn ebenfalls von hinten niedergeschlagen, um seine Tasche zu stehlen. Der 15-Jährige befand sich nach eigenen Angaben ohne Begleitung auf dem Skaterplatz und saß gerade auf einer Rampe, als er plötzlich von hinten einen Schlag gegen den Kopf erhielt, der ihm kurzzeitig das Bewusstsein nahm. Als er wieder zu sich kam, lag der Inhalt seiner Umhängetasche auf dem Boden verteilt; von der Tasche selber fehlte jede Spur. Da der Junge kein Handy bei sich hatte, ging er nach Hause und verständigte von dort die Polizei. Diese fahndete sofort nach möglichen Tatverdächtigen im Umkreis des Skaterplatzes, jedoch ohne Erfolg.

Der 15-Jährige erlitt durch den Schlag auf seinen Kopf und seinen Sturz zu Boden leichte Verletzungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02161 290 zu melden.

Bereits am Montag hatte die Polizei gemeldet, dass ein 17-Jähriger, der am Samstag mit seinem zwei Jahre jüngeren Freund gegen 22.30 Uhr an der Straße Flachsbleiche unterwegs war, mit einem Schlagstock verprügelt worden war. Drei noch nicht identifizierte, heranwachsende Täter hatten ihm Geld und Kopfhörer geraubt.

(RP)