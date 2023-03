Schulen in Mönchengladbach 15-Jähriger soll hinter Bombendrohungen stecken

Wie die Polizei weiter mitteilte, gab die Zwölfjährige bei ihrer Anhörung an, in Kontakt mit einem 15-jährigen Jugendlichen aus dem Ausland zu stehen. Von diesem habe sie via Social Media Nachrichten erhalten, die Drohungen gegen die Gemeinschaftsgrundschule Hardt enthalten. Die Ermittler stellten fest, dass diese erhaltenen Nachrichten tatsächlich inhaltsgleich mit den per E-Mail übermittelten Drohschreiben an die GGS Hardt sind.