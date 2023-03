Bildungslandschaft Mönchengladbach 1498 neu Zugewanderte an Schulen

An vielen Schulen erfolgt die Beschulung der neu zugewanderten Schüler laut Verwaltung in innerer Differenzierung. Das bedeutet, dass sie größtenteils schon in der Regelklasse beschult werden und zusätzliche Deutschförderung erhalten. Andere haben externe Lerngruppen wie Willkommensklassen. Doch auch für diese muss Platz im Regelbetrieb geschaffen werden, wenn die Förderphase ausgelaufen ist, Bislang wurden an den Grundschulen sechs Willkommensklassen und an den Schulen der Sekundarstufe I acht Willkommensklassen eingerichtet.