Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Sonntag, 25. April) : 146 Neuinfektionen: Inzidenz steigt wieder an

Mönchengladbach Aktuell sind 799 Menschen in Mönchengladbach mit dem Corona-Virus infiziert. Am Wochenende meldete das Gesundheitsamt Mönchengladbach 146 neue positive Nachweise.

In der Stadt ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder gestiegen. Am Freitag hatte sie noch bei 114,5 gelegen, am Wochenende stieg sie auf 134,5. Das teilte die Stadt am Sonntag nach der ersten Nacht mit Ausgangssperre mit. Ein Effekt dieser Maßnahme dürfte sich erst in zwei Wochen in den Zahlen bemerkbar machen. So lange die Inzidenz nicht unter 100 fällt, bleibt es bei den neuen Regeln und Beschränkungen. Sobald die Inzidenz unter 100 fällt, könnten frühestens eine Woche später die Regeln wieder aufgehoben werden – Kostenpflichtiger Inhalt wenn es das Infektionsgeschehen denn zulässt.