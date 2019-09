Mönchengladbach : 1400 Demonstranten in der Innenstadt

Ein massives Polizeiaufgebot hat dafür gesorgt, dass am Sonntag drei Demos ohne größere Zwischenfälle verlaufen sind. Die Polizisten hielten das Lager der Rechten und die Gegendemonstranten stets getrennt. Dazu hatten sie auch etliche Straßensperren errichtet.

Dem vom Mönchengladbacher Ratsherrn Dominik Roeseler angemeldeten Marsch durch die Innenstadt schlossen sich laut Polizei 700 Teilnehmer an. Roeseler wird im jüngsten Verfassungsschutzbericht des Landes als „langjähriger Rechtsextremist“ bezeichnet. An den beiden vom Bündnis „Mönchengladbach stellt sich quer“ und der „Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken“ angemeldeten Gegenkundgebungen nahmen insgesamt ebenfalls 700 Menschen teil. Auf dem Europaplatz brachten sich gegen Mittag Anhänger des Bündnisses „Mönchengladbach stellt sich quer“ in Position. Angemeldet worden war dieser Protest von Josephine Gauselmann, Vorsitzende der Jusos in der Stadt. „Wir wollen Nazis und rechten Hetzern klarmachen, dass wir keinen Platz für Rechtsextreme haben“, sagte sie. SPD-Fraktionschef Felix Heinrichs sagte: „Mönchengladbach lässt sich nicht spalten. Wir sind eine Stadt mit tausend Gesichtern.“ Gauselmann kündigte eine Klage gegen die ihrer Meinung nach „sehr strengen“ Auflagen für die Gegen-Demo an: „Die Auflagen geben uns das Gefühl, dass man es uns so ungemütlich machen will wie möglich.“ Sie kritisierte etwa, dass sie eigene Ordner – Freiwillige aus den Reihen der Demonstranten – habe in Anwesenheit der Polizei einweisen müssen. Auf der anderen Seite der Gleise, auf dem Platz der Republik, sammelten sich die Gruppen von Roeselers Demo und der Gegenkundgebung der Falken. Absperrgitter hielten die Lager gut 30 Meter voneinander getrennt. Unter den Gegendemonstranten waren dort auch Fahnen der Grünen und der Satirepartei „Die Partei“ zu sehen. Kurz nach 14 Uhr zog die von Roeseler angemeldete Demo von Polizisten eskortiert über die von wenigen Passanten bevölkerte Hindenburgstraße zum Kapuzinerplatz. Der war zum Alten Markt hin mit Polizeiautos abgeriegelt, so dass die Kundgebungsteilnehmer weitgehend unter sich blieben.