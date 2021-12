Jugendliche Intensivtäter in Mönchengladbach : 14-Jähriger nach Raub und Körperverletzung in U-Haft

In Mönchengladbach nahm die Polizei einen 14-Jährigen und zwei 16-Jährige nach mehreren Straftaten fest. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Der Junge gilt als einer der Rädelsführer einer Gruppe polizeibekannter Jugendlicher, die in der Gladbacher City für viel Ärger sorgten.

Er ist fast noch ein Kind. Aber der Junge hat schon so viele Straftaten begangen, dass er mit seinen gerade einmal 14 Jahren bereits auf der Liste der jugendlichen Intensivtäter steht. Laut Polizei ist er vor allem mit Delikten wie schwerer Raub und gefährliche Körperverletzung aufgefallen. Am Dienstag bot ein Richter dem Einhalt: Er schickte den 14-Jährigen in eine Zelle. Mit einer ganzen Gruppe Jugendlicher soll der Junge in der Gladbacher Innenstadt – und dort auch am Sonnenhausplatz – immer wieder für Ärger gesorgt haben.

Nach einem schweren Raub an der Aachener Straße hatte die Polizei am Montagabend, drei Jugendliche vorläufig festgenommen, darunter den 14-Jährigen sowie zwei 16-Jährige. Umfangreiche Ermittlungen ergaben, dass die Jugendlichen aus einer Gruppe heraus nicht nur für dieses Delikt, sondern vermutlich wohl auch für andere Straftaten mitverantwortlich sind.

Der Raub an der Aachener Straße soll sich folgt abgespielt haben: Ein 17-Jähriger lief gegen 21.20 Uhr die Aachener Straße entlang. An der Kreuzung Monschauer Straße kamen ihm acht bis neun Jugendliche entgegen. Aus der Gruppe heraus wurde der 17-Jährige mit Tritten und Schlägen attackiert. Einer der Jugendlichen stahl ihm dabei die Kopfhörer. Die Verletzungen des 17-Jährigen mussten im Krankenhaus behandelt werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den Verdächtigen verlief zunächst erfolglos.

Und auch in folgenden Fällen sollen die drei Jugendlichen verwickelt gewesen sein:

Fall 1 Gegen 22.50 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass eine Gruppe Jugendlicher an zwei Einkaufswagen im Bereich eines Supermarktes an der Lürriper Straße mit Feuerzeugen zündeln. Vor Ort trafen die Beamten dann einige der Tatverdächtigen vom Raub an der Aachener Straße an.

Fall 2 Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass ein 14- und ein 16-Jähriger der Gruppe auch tatverdächtig sind, sich zusätzlich an einer gefährlichen Körperverletzung beteiligt zu haben. Diese hatte sich gegen 15.40 Uhr an der Hindenburgstraße zugetragen. Eine Gruppe Jugendlicher hatte dabei gemeinsam einen 22-jährigen Mann in einem Geschäft angegriffen und verletzt. Der 16-Jährige soll dabei als Haupttäter in Erscheinung getreten sein.

Fall 3 Der 16-Jährige steht außerdem in Verdacht an einer weiteren Sachbeschädigung beteiligt gewesen zu sein. Gegen 19.40 Uhr soll er mit zwei weiteren Jugendlichen ein Werbeschild eines Geschäfts an der Hindenburgstraße durch das Zündeln mit einem Feuerzeug beschädigt haben.

Nach dem Raub an der Aachener Straße entschied die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach, dass der 14-Jährige, der als einer der Rädelsführer einer Gruppe von Jugendlichen gilt, einem Haftrichter vorgeführt wird. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wurden die beiden 16-Jährigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

(RP)