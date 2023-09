Vorfall in Mönchengladbach 14-jähriger Fußballspieler schwer verletzt – Staatsschutz ermittelt

Ein 14-jähriger Junge aus Mönchengladbach mit Migrationshintergrund ist am Sonntag, 17. September, bei einem Fußballspiel der B-Jugend zwischen dem SV Mönchengladbach und dem SV Neersbroich SPFR 1 in Mönchengladbach-Uedding schwer verletzt worden und kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Das teilte die Polizei am Dienstag, 26. September, mit.