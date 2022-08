Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise : 14-Jährige wird an Feldweg sexuell belästigt

Mönchengladbach Das Mädchen war auf einem Spaziergang, als ein fremder Mann ihm nachstellte und es unsittlich anfasste. Die 14-Jährige wehrte sich.

Am Pongser Feld ist es am Freitag, 19. August, zu einem Sexualdelikt gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll ein Mann gegen 18 Uhr einer 14-Jährigen nachgestellt und sie am Oberkörper unsittlich angefasst haben.

Die 14-Jährige gab gegenüber der Polizei an, dass sie auf dem Feldweg in Richtung Preyer Straße spazieren gegangen sei. Dabei kam sie an einem ihr fremden Mann vorbei, der auf einer Bank saß und neben sich ein Fahrrad abgestellt hatte. Als die 14-Jährige wieder umkehrte und erneut an dem Mann vorbeilief, soll er sie angesprochen und sexuelle Forderungen gestellt haben. Diese verneinte das Mädchen nach eigener Aussage klar und wies den Mann an, es ihn Ruhe zu lassen.