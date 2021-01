Corona-Statusbericht aus Mönchengladbach : 132 Neuinfektionen und ein weiterer Corona-Toter

Aktuell sind in Mönchengladbach 1074 Menschen nachgewiesen mit dem Coronavirus infziert. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach Der Sieben-Tage-Inzidenzwert stieg in der Stadt am Wochenende wieder auf 142,1. Seit Beginn der Pandemie sind in Mönchengladbach 141 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben.

Das städtische Gesundheitsamt meldete am Wochenende (Stand: 9 Uhr) 132 neue nachgewiesene Corona-Fälle (Samstag: 74 Fälle, Sonntag: 58 Fälle). Damit sind aktuell 1074 Menschen mit dem Virus infiziert.

Bestätigt wurde auch ein neuer Todesfall: Ein Patient mit Vorerkrankungen (Jahrgang 1948) starb im Krankenhaus mit Covid-19. Der Mann lebte vor seiner Erkrankung in einer Pflegeeinrichtung. Seit Beginn der Pandemie starben somit 141 Menschen an oder mit Covid-19 in Mönchengladbach.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner, ist am Wochenende stark gestiegen – auf 142,1. Am Freitag, 8. Januar, lag sie noch bei 111,1. Seit März wurde das Virus bei 6231 Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 5016 Personen bereits genesen. Aktuell befinden sich 1816 Personen in Quarantäne, davon werden 83 im Krankenhaus behandelt.

20 Corona-Patienten werden auf der Intensivstation behandelt, 13 unter invasiver Beatmung. Laut Divi-Intensivregister waren am Wochenende nur noch vier der 85 Betten in den Mönchengladbacher Kliniken frei.

(RP)