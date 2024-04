Unwetter in Mönchengladbach 13 Sturmeinsätze für die Feuerwehr

In Neuwerk an der Dünner Straße stürzte ein Baum auf die Fahrbahn. Die Polizei musste die Straße sperren, Feuerwehrkräfte zerlegten den Baumstamm mit der Kettensäge, bevor er in Einzelteilen abtransportiert wurde. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Auch sonst habe es im Stadtgebiet keine Verletzten durch den Sturm gegeben, wie der Feuerwehrsprecher sagte.