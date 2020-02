Karneval in Mönchengladbach : 13 Stunden mit dem Prinzen-Paar unterwegs

Das Prinzenpaar bei der Jubiläumssitzung von Schwarz-Gold Rheydt. Axel I. und Thorsten Niersius blickt auf ein bunt kostümiertes Publikum. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Damensitzung, Herrensitzung, Jubiläumssitzung — der Terminkalender des Prinzen-Paars ist prall gefüllt. Axel I. und Thorsten Niersius sorgen überall für Stimmung und lassen nichts aus. Außer Tomatensuppe. Die könnte die schönen Kostüme verschandeln. Und das wäre bei den vielen Bühnen-Auftritten schlecht.

Die Idee zur Begleitung hatte Prinz Thorsten vor einigen Wochen. Nach kurzer Abstimmung wurde der Termin festgelegt. Am Samstag war es soweit: Eine Reise mit Höhen, schönen und emotionalen Momenten startete um 10.45 Uhr.



Der Plan Die Begleitung von Prinz Axel I. (Ladleif) und Prinz Niersius Thorsten (Neumann) mit Einblicken sowohl in die Vorbereitungen als auch in den privaten Bereich. Vorgesehen waren für diesen Tag sieben Termine. Die Reisegruppe bestand neben dem Prinzen-Paar aus Gert Kartheuser (MKV-Vorsitzender), Hofmarschall Christian Ernst, MKV-Adjutant Peter Schröter, den beiden Prinzen-Adjutanten Stefan Neuss und Dieter Lichtenhagen sowie dem Autor. Zu den Auftritten begleiteten beide Garden, die Große Rheydter Prinzengarde und die Prinzengarde der Stadt Mönchengladbach sowie das Regimentcorps der Gladbacher Garde, in beachtlicher Stärke die Prinzen.

Info Der Terminkalender des Prinzen-Paares Fast 500 Termine hat das Prinzen-Paar in der Session. Auftritte in anderen Städten gehören dazu. Köln, Düsseldorf, Neuss, Krefeld, Erkelenz wurden zum Teil mehrmals besucht.



Die Organisation der Auftritte Auch wenn Chef Gert Kartheuser dabei ist, das Sagen hat Hofmarschall Christian Ernst. Er ist für die Organisation der Auftritte und Termine verantwortlich. Er hat den Dienstplan und sorgt dafür, dass der gesamte Tross pünktlich zu jeder Veranstaltung kommt. Gert Kartheuser: „Das alles ist gut strukturiert bei uns, und dann macht es auch Spaß.“

Besuch bei den närrischen ­Damen im Holter Festzelt. Foto: Franz-Josef Ungerechts



Erster Termin Mit Schaffrath an der Theodor-Heuss-Straße wurde ein guter Sponsor besucht. Das Möbelhaus unterstützt zum Beispiel mit der Absperrung des Veilchendienstagszugs durch ihre Lieferwagen. So gab es ein lustiges Dankeschön. „Schön, dass ihr da seid“, begrüßte Geschäftsführer Marc Fahrig die beiden Prinzen, währenddessen Chefin Renate Schaffrath die Aktion filmte und sich sehr über den Auftritt freute. „Ich liebe den Karneval. Und dann schauen Sie sich unsere beiden Prinzen an, die zaubern doch ein Lächeln auf unsere Lippen. Die kommen an“, meinte sie zum Besuch. Worauf Prinz Axel antwortete: „So soll es sein, dann haben wir unseren Zweck erfüllt.“

Zu Gast bei Schaffrath: das Prinzen-Paar mit Renate Schaffrath und Marc Fahrig. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)



Die weiteren Auftritte Nachmittags standen weitere Besuche an. Zunächst ging es mit schnellen Wagen in Richtung Mülfort. Dort feierte die KG Rheer Muutzeköpp in der Turnhalle ihr karnevalistisches Biwak. Präsident Michael Böhm musste den Begriff Muutzeköpp erklären und bot Prinz Niersius Thorsten einen späteren Backtermin für die Muutzeköpp an. 2500 närrische ­Damen wurden im Anschluss bei der KG Immer lustig im Holter Festzelt besucht. Ein Besuch, der im ausverkauften Festzelt sauber vorab abgesprochen werden musste. Es gelang mit sogar drei Sessionsliedern des Prinzen-Paares: „Wir halten hier die Welt an, weil wir so viele schöne ­Momente wie diesen erleben dürfen.“

Verschnaufpause für die Tollitäten in der Prinzenburg in Rhedyt. Foto: Franz-Josef Ungerechts

Wenn auch kleiner, jedoch in der Stimmung genauso freudig, war der Empfang in der Lürriper Turnhalle. Die 70 Jahre alte KG Roer möt veranstaltete ihre Damensitzung. Als Dank überreichte Sitzungspräsidentin Sandra Rademachers den Prinzen Mettbrötchen mit „viel Zwiebel“ obendrauf.

Schneller Wechsel dann in Richtung Eicken. In der Festhalle feierte die KG Hau ruck ihre Sitzung. „Eicken“, so erklärte es Prinz Axel, „ist unsere karnevalistische Heimat. Hier hat alles angefangen.“ Mit den Worten „Lasst Eicken rocken“ und nach dem Empfang eines Eickener Bretts wurde Abschied genommen.

Die KG Schwarz-Gold Rheydt hielt bei ihrer Jubiläumssitzung in der Stadthalle Rheydt eine Überraschung für das Prinzen-Paar bereit. Nach den Auftritten überreichte Präsident Thomas Schmitz gestrickte Bienenkostüme und als Zugabe eine Baby-Puppe.

Das Finale Zum Schluss ging es nach Krefeld zur Sitzung der Rosa Jecken im Stadtwaldhaus. Ein großer Auftritt auch dort, wobei die Prinzen im wahrsten Sinne des Wortes den Saal rockten. Sie erklärten, wie tolerant Gladbach ist und zeigten, wie in der Vitusstadt Karneval gefeiert wird.



Besonderes Zumindest in der Stadt haben die Fahrer der Begleitfahrzeuge keine Probleme beim Parken zu erwarten. Eine Sondergenehmigung sorgt für freie Fahrt. Bunte Suppen, wie zum Beispiel eine mit roten Tomaten, essen die Prinzen nicht. Zu groß ist die Sorge vor Flecken auf ihren kostbaren Kostümen. Die beiden Adjutanten Stefan Neuss und Dieter Lichtenhagen, manchmal auch Hofmarschall Christian Ernst stehen immer in Bereitschaft hinter den Prinzen. Da müssen Schweißtropfen abgetupft und manches Glas Wasser gereicht werden.