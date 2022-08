Fahndung in Mönchengladbach zurückgenommen : 13-Jährige ist wieder aufgetaucht

Die Polizei konnte die Suche nach dem Mädchen beenden. Foto: dpa/Fabian Strauch

Update Mönchengladbach Das Mädchen ist am Mittwoch, 17. August, wohlbehalten und von selber wieder in ihre Wohngruppe in Mönchengladbach zurückgekehrt. Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Mithilfe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei Mönchengladbach hatte die Öffentlichkeit am 16. August um Mithilfe bei der Suche nach der zu diesem Zeitpunkt vermissten 13-jährigen Soey W. gebeten.

Die 13-Jährige war nicht in ihre Wohngruppe zurückgekehrt und die Fahndungsmaßnahmen der Polizei hatten bis dato nicht zum Erfolg geführt.

Die Polizei Mönchengladbach nahm die Öffentlichkeitsfahndung am Donnerstag, 18. August, zurück: Denn Soey W. ist am Mittwoch, 17. August, wohlbehalten und von selber wieder in die Wohngruppe zurückgekehrt.

Die Ermittler der Polizei Mönchengladbach bedanken sich bei der Öffentlichkeit für die Unterstützung.

(RP)