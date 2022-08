Öffentliche Fahndung in Mönchengladbach : 13-Jährige wird vermisst

Öffentliche Fahndung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Soey ist am 14. August nicht in ihre Wohngruppe zurückgekehrt. Die Suche nach ihr verlief bisher ohne Erfolg. Nun bittet die Polizei Mönchengladbach um Hinweise.

Das Mädchen, das in einer Wohngruppe in Mönchengladbach lebt, ist am Sonntagabend, 14. August, nicht nach Hause zurückgekommen. Bisherige Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten noch nicht zum Erfolg.